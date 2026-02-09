A Peschiera del Garda i vigili del fuoco hanno ripescato dalle acque del fiume Mincio un’auto e una barca.

Questa mattina, lunedì 9 febbraio, intorno alle ore 10, i vigili del fuoco sono intervenuti a Peschiera del Garda per un’operazione di recupero particolarmente delicata nel fiume Mincio. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Bardolino, supportata dal personale proveniente dalla centrale di Verona con l’autogru.

Fondamentale anche l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco del Nucleo regionale del Veneto, che si sono immersi nelle acque del fiume per vincolare i mezzi e consentirne il recupero in sicurezza. L’operazione ha permesso di riportare a riva un’autovettura e un natante finiti nel corso d’acqua. Le manovre di recupero, rese complesse dalla posizione dei mezzi, si sono svolte con grande precisione e coordinamento tra le diverse squadre intervenute. Le operazioni si sono concluse senza particolari criticità, grazie alla professionalità del personale intervenuto.