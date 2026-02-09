San Valentino: al Teatro Peroni di San Martino arriva la comicità intelligente di Alessandro Fullin.

A San Martino Buon Albergo l’amore si festeggia con una buona dose di risate: Sabato 14 febbraio al teatro Peroni, c’è Alessandro Fullin. L’appuntamento per la rassegna Evoluzioni, alle ore 21, vede per la prima volta in assoluto su questo palco, arriva il talento unico di Alessandro Fullin con la sua nuova commedia “Tre sedie ovvero la scenografia”.

Un tris d’assi per una scena (quasi) nuda.

Come suggerisce il titolo, lo spettacolo gioca sulla forza del “quasi niente”: solo tre sedie e tre attori che ereditano una modesta casetta di montagna dopo la scomparsa di un’amica comune. Insieme a Fullin, vedremo brillare Alessandra Ierse e Ussi Alzati, volti noti della comicità italiana e del circuito televisivo come Zelig, che trasformeranno quel vuoto scenico in un caleidoscopio di ricordi, rivelazioni e risate pungenti.

Un successo da “Sold Out”.

Il pubblico italiano ha già decretato il trionfo di questa pièce, lodando la chimica perfetta tra i protagonisti e la capacità di mescolare ironia e profondità emotiva. Al Teatro Peroni l’atmosfera è elettrica: i biglietti sono ormai quasi esauriti.

“La rassegna continua a sorprendere ed entusiasmare,” commenta con soddisfazione Barbara Baldo (Direzione Artistica Ippogrifo Produzioni). Un entusiasmo condiviso dall’assessore alla Cultura, Francesca Besana, che sottolinea come la partecipazione attenta degli spettatori rappresenti una vera “evoluzione” culturale per la comunità.