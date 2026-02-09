Orto, giardino e animali: tutto pronto per Vita in Campagna 2026

Tutto pronto a Verona per Vita in Campagna, la fiera per gli appassionati di natura.

Dal 20 al 22 marzo 2026, alla fiera di Verona, la 13esima edizione di “Vita in Campagna La Fiera”, il punto di riferimento per gli hobby farmer e gli appassionati di natura, orti e giardini. L’evento torna quest’anno con una veste ancora più ricca e ambiziosa.

Una fiera che cresce: tre padiglioni per la passione verde.

La manifestazione si espande occupando i padiglioni 10, 11 e 12, offrendo spazi dedicati a ogni sfaccettatura della vita all’aria aperta, sia per chi vive in campagna sia per chi coltiva il pollice verde in città. Il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, ha sottolineato come “la rassegna sia pensata per intercettare ogni tipologia di amante della natura, grazie a un’offerta merceologica esaustiva e a un programma formativo senza precedenti”.

Formazione gratuita e mostre.

Uno dei pilastri della fiera è la formazione: quest’anno l’offerta sale a 178 corsi gratuiti (rispetto ai 155 della passata edizione), realizzati in collaborazione con gli esperti della rivista Vita in Campagna (Gruppo Editoriale L’Informatore Agrario). I corsi sono strutturati per accompagnare tutti, dai principianti ai veterani del settore.

Ecco come saranno suddivise le aree tematiche.