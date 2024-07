Al via i lavori del percorso ciclopedonale di Viale Colombo

Domani 31 luglio inizieranno i lavori di bitumatura del percorso ciclopedonale di Viale C. Colombo, nel tratto compreso tra le intersezioni di Via Da Mosto e Via Vittime Civili di Guerra. Il cantiere avrà una durata prevista di 10 giorni, durante i quali il marciapiede sarà chiuso al transito in due fasi:

Prima fase: chiusura del tratto tra l’esistente percorso ciclopedonale fronte bastione e il circolo del Tennis Scaligero Seconda fase: chiusura del tratto tra il circolo del Tennis Scaligero e l’accesso al Giardino d’Estate

Per tutta la durata dei lavori sarà osservata la massima attenzione per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza. Se strettamente necessario, verrà adottato il restringimento della carreggiata da due a una corsia. “Finalmente al via i lavori per completare il tratto mancante che collega la stazione alla zona ovest della città, unendo San Zeno a Ponte Catena. – commenta l’assessore a Strade e Giardini Federico Benini – Questo intervento è un ulteriore passo per Verona per promuovere e incentivare la mobilità sostenibile”.