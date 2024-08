Adige: completati i lavori di rafforzamento degli argini in zona Terrazzo.

Sono stati completati lavori di rafforzamento degli argini per ridurre il rischio di alluvioni nel bacino dell’Adige. L’intervento è stato realizzato nelle aree di Brazzetto e Nichesola, nel comune di Terrazzo.

L’assessore al Dissesto Idrogeologico, Gianpaolo Bottacin, spiega che la zona a sinistra del fiume Adige, nel comune di Terrazzo, era particolarmente vulnerabile. Questo a causa della natura del terreno e delle caratteristiche dell’argine. Queste condizioni portavano alla formazione di fontanazzi e risorgive, che durante i periodi di secca diventano meno attivi.

Per affrontare il rischio idraulico in queste aree, erano già stati fatti dei lavori in passato, come la costruzione di rilevati per allontanare le risorgive dal piede dell’argine. Ma anche la creazione di bacini di contropressione. Ora, con i nuovi lavori finanziati con 4 milioni di euro, sono stati completati due interventi specifici.

Primo intervento.

Il primo intervento è stato realizzato in località Brazzetto, dove sono stati realizzati 200 metri di diaframmature in cemento armato, aggiungendosi ai 300 metri già costruiti negli anni precedenti. Questi diaframmi sono profondi 20 metri e spessi 50 centimetri. Inoltre, sono stati puliti i bacini di contropressione in località Begosso.

Secondo intervento.

Il secondo intervento è stato realizzato in località Nichesola, dove sono stati costruiti ulteriori 300 metri di diaframmature in cemento armato, che si sommano ai 600 metri esistenti. In questo caso, i diaframmi sono profondi 14 metri e spessi 50 centimetri, e anche qui sono stati puliti i bacini di contropressione.