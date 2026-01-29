Fascicolo Sanitario, referti e ricette sul cellulare: al via il tour di incontri a Verona e provincia per imparare.

La sanità veronese diventa “smart”: l’Ulss organizza 6 tappe a Verona e provincia per imparare a usare il Fascicolo Sanitario. La sanità del futuro passa per un click, ma per sfruttarne appieno le potenzialità serve una guida. Per questo l’Ulss 9 Scaligera ha lanciato una nuova iniziativa di alfabetizzazione digitale rivolta a tutti i cittadini: un ciclo di sei incontri pubblici per scoprire segreti e vantaggi del Fascicolo Sanitario Elettronico e del portale SanitàKmZero.

Una rivoluzione digitale a portata di smartphone.

Basta code agli sportelli e faldoni di carta. Il Fascicolo Sanitario Elettronico è una vera e propria “cassaforte digitale” che raccoglie l’intera storia clinica dell’assistito: referti, ricette, esenzioni e documenti passati e presenti. Attraverso il portale regionale, i cittadini possono gestire in autonomia le deleghe, cambiare il medico di base, prenotare visite specialistiche e monitorare gli appuntamenti di screening. Uno strumento che punta a ridurre drasticamente tempi e costi, rendendo il servizio sanitario più efficace ed efficiente.

Il calendario: sei appuntamenti sul territorio.

Gli incontri, curati dagli esperti di Consorzio Arsenàl.IT, si terranno ogni martedì alle ore 15, partendo dal 10 febbraio fino al 17 marzo. Durante gli appuntamenti verrà mostrato concretamente come accedere al fascicolo tramite SPID o CIE e come navigare tra le funzionalità di SanitàKmZero sia da computer che da smartphone.

17 marzo: Villafranca (Ospedale Magalini).

10 febbraio: San Bonifacio (Ospedale Fracastoro).

17 febbraio: Bovolone (Auditorium dei Poeti).

24 febbraio: Marzana (Ospedale di Marzana).

3 marzo: Legnago (Ospedale Mater Salutis).

10 marzo: Verona (Distretto 1, Via del Capitel).