Arrestato dalla polizia di Verona per spaccio, 21enne nascondeva 6 chili di eroina in un garage in zona Porta Vescovo.

Nella giornata di ieri, mercoledì 28 gennaio, la polizia di Stato di Verona ha arrestato un cittadino albanese di 21 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno notato, in zona di Porto San Pancrazio, a ridosso di Porta Vescovo, un giovane cittadino in atteggiamento sospetto. Gli operatori hanno, pertanto, deciso di pedinare lo straniero che, dopo un breve tratto, è entrato in un garage seminterrato. Uscito dopo pochi minuti con uno zainetto sulle spalle, il giovane è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare: nello zaino sono stati rinvenuti alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente di tipo eroina, mentre nel box auto successivamente individuato è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente e da taglio, per un totale complessivo di circa 6 kg di eroina e 15 kg di sostanza da taglio.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la Casa circondariale di Verona-Montorio in attesa di convalida, come disposto dall’autorità giudiziaria.