Riqualificata l’area tra via Carlo Alberto dalla Chiesa e salita Santa Lucia: realizzati un parcheggio pubblico e un’area verde.

Nuovo volto all’ampia area presente tra via Carlo Alberto dalla Chiesa e salita Santa Lucia: attraverso una completa riqualificazione sono stati realizzati un parcheggio pubblico gratuito e uno spazio verde, con illuminazione e ciclopedonale di collegamento alla già esistente ciclabile ‘La vecchia ferrovia’. Un intervento effettuato su area comunale, atteso da tempo dai residenti della zona, realizzato dall’amministrazione – assessorato Strade e Giardini, per un costo complessivo di 150 mila euro.

“Lavori di cui il quartiere sentiva veramente il bisogno, perché l’area è densamente abitata, con un’alta concentrazione di residenziale ma anche di scuole, ma priva fino ad oggi di punti di sosta – sottolinea l’assessore alle Strade e Giardini Federico Benini, che questa mattina si è recato nell’area per l’inaugurazione –. Grazie a questo intervento si restituisce alla zona un’area più ordinata e sicura”.

Il parcheggio.

Il progetto mette al centro la sostenibilità. I 44 nuovi posti auto non sono stati realizzati con piastre grigliate erbose. Questa scelta permette al terreno di “respirare” e di filtrare naturalmente l’acqua piovana, riducendo il carico sulle fognature e combattendo l’effetto isola di calore. Inoltre, l’area è stata arricchita con nuovi filari alberati, salvaguardato le piante già esistenti e creando un nuovo ‘polmone verde’ attrezzato con panchine e percorsi pedonali in materiale naturale.

Sicurezza.

Il cuore dell’intervento riguarda la sicurezza. In prossimità dell’ingresso scolastico sono stati realizzati dei ‘golfi’ stradali che migliorano la visibilità e proteggono chi attraversa. Abbattimento delle barriere con nuove rampe a norma che garantiscono la piena libertà di movimento a diversamente abili, anziani e genitori con passeggini. Sono stati inoltre installati nuovi punti luce per rendere i percorsi pedonali sicuri anche nelle ore serali.