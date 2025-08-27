Sorgente Pantheon: partono i lavori contro gli allagamenti

Lavori a settembre per la sorgente Pantheon, via gli allagamenti a Santa Maria in Stelle.

Entro la fine di settembre prenderanno il via i lavori per la regimentazione del deflusso delle acque della sorgente Pantheon, che da tempo provoca allagamenti lungo l’omonima strada a Santa Maria in Stelle. L’intervento sarà realizzato da Acque Veronesi, incaricata dal Comune di Verona dopo lo stanziamento di 100mila euro di avanzo di bilancio approvato dal Consiglio comunale lo scorso 31 luglio.

Durante l’estate si sono svolti sopralluoghi congiunti con i tecnici comunali e la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, al fine di verificare l’impatto dell’opera sull’area, ricca di testimonianze storiche. Il 12 agosto la Direzione Strade ha trasmesso al Genio Civile gli esiti delle valutazioni, dando di fatto il via libera all’intervento.

Parallelamente, è stato affrontato anche il caso della sorgente Quain a Nesente, dove da tempo si verificavano fuoriuscite d’acqua lungo la strada. Una ricostruzione archivistica condotta dal Comune insieme ad Acque Veronesi ha chiarito che la competenza sulla sorgente è in capo alla stessa società. Gli esperti hanno inoltre precisato che si tratta di un affioramento naturale, non collegato all’acquedotto e non idoneo al consumo umano per via della torbidità e della provenienza superficiale. Nei giorni scorsi è stato ripristinato il naturale deflusso e si valuta ora l’installazione di griglie per convogliare le acque meteoriche.

“La presenza di queste sorgenti naturali – ha dichiarato Claudia Annechini, presidente dell’8a Circoscrizione – rappresenta la ricchezza storica del nostro territorio, legata a un sistema idrico utilizzato sin dai tempi dei Romani. Come Circoscrizione abbiamo sempre chiesto interventi rapidi e risolutivi: ringraziamo gli assessorati competenti e Acque Veronesi per aver dato una risposta concreta. Un pensiero speciale va ai residenti, che con senso civico hanno sopportato i disagi di questi mesi”.