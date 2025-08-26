Al chiostro di Santa Maria in Organo a Verona si conclude la rassegna Teatro nei Cortili con la commedia “Badanti”.

Si conclude a Verona la rassegna “Teatro nei Cortili” con una commedia che garantisce risate per tutta la famiglia. Da mercoledì 27 a domenica 31 agosto, alle ore 21, al Chiostro di Santa Maria in Organo, torna la divertente e sempre attualissima commedia “Badanti”, scritta e diretta da Fabrizio Piccinato e rappresentata dalla compagnia veronese ArteFatto Teatro.

Una vicenda che affronta con tono leggero e ironico una realtà para-familiare sempre più diffusa nella società moderna e che cerca di portare alla luce i punti di vista di tutti i soggetti che a vario titolo la compongono.

L’improvvisa e forzata convivenza di due anziani fratelli e delle rispettive badanti (una ucraina e una russa) è il fattore scatenante di una serie di divertenti gag, fatte di conflitti, di alleanze estemporanee e di desiderio di rivalsa in un clima da vera e propria “guerra fredda” domestica.

Il delicato ménage familiare è vivacizzato dalla presenza nella stessa casa dello sfaccendato nipote, che approfitta dello stato di necessità degli anziani zii per farsi mantenere.

Le risate di certo non mancano in questo lavoro, che riesce pur nella sua comicità a ricreare una fotografia sociale particolarmente realistica e dettagliata. La scenografia, in cui nulla è lasciato al caso, è parte essenziale della narrazione ed è essa stessa un esplicito richiamo alla difficoltà dei personaggi di trovare un punto di incontro e di alleanza.

Gli interpreti della pièce sono Fabrizio Piccinato, Cristina Patuzzo, Jack Giacopuzzi, Paolo Succi, Renza Piva, Giuliana Bassan, Pasquale Ottaviano e Andrea Venturi. I biglietti (intero € 10, ridotto € 8) sono acquistabili i giorni di spettacolo, a partire dalle ore 20.15, direttamente al Chiostro di Santa Maria in Organo (piazzetta Santa Maria in Organo, Verona).