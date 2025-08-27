Nasce la DestCard: uno strumento innovativo e a portata di smartphone per scoprire la Basilicata

Il nuovo pass turistico, sviluppato nell’ambito del progetto Destinazione Basilicata, promette di rivoluzionare la scoperta del territorio lucano, unendo sconti, esperienze esclusive e semplicità d’uso in un unico strumento digitale.

Esplorare le meraviglie della Basilicata, dalle spiagge ioniche ai borghi delle Dolomiti Lucane, è da oggi più semplice, intuitivo e conveniente. Viene presentata ufficialmente la DestCard, l’innovativo pass digitale pensato per turisti e residenti che desiderano vivere un’esperienza autentica e completa del territorio. Nata come strumento di punta del più ampio progetto Destinazione Basilicata, la card si propone di aggregare e valorizzare l’intera offerta turistica regionale, rendendola accessibile direttamente dal proprio smartphone.



Il progetto nasce per rispondere a un’esigenza chiara del viaggiatore contemporaneo: accedere in modo diretto a un catalogo di attività ed esperienze verificate. La DestCard è la soluzione concreta a questa sfida; si tratta di una carta nominativa e digitale, acquistabile online sulla piattaforma ufficiale al costo di 10 euro e valida per un anno. Il suo funzionamento è semplice: una volta completata la registrazione, l’utente riceve un QR Code personale sul proprio dispositivo. Basterà presentare questo codice presso le numerose strutture e i partner convenzionati per beneficiare immediatamente di sconti, tariffe agevolate e accesso a proposte esclusive.



La vera forza della DestCard risiede nella sua capacità di guidare l’utente alla scoperta della ricchezza della regione. Attraverso il portale dedicato, è possibile visionare un ventaglio di esperienze meravigliose, pensate per ogni tipo di viaggiatore. Si spazia dalle avventure adrenaliniche, come il celebre “Volo dell’Angelo” che permette di sorvolare i borghi di Castelmezzano e Pietrapertosa, a tranquille escursioni in kayak a Maratea. Gli amanti della cultura potranno accedere a parchi storici unici, come il Parco della Grancia, per rivivere la storia del brigantaggio, o prenotare visite guidate nel cuore dei Sassi di Matera. Per chi cerca un’immersione nei sapori locali, la card apre le porte di cantine per degustazioni del pregiato Aglianico, di frantoi per assaporare l’olio extravergine e di laboratori dove imparare i segreti della pasta fresca fatta a mano. A queste si aggiungono sconti in decine di alberghi, ristoranti e stabilimenti balneari, che rendono l’intero soggiorno più vantaggioso.



La DestCard non è un’iniziativa isolata, ma la punta di diamante di Destinazione Basilicata, un progetto nato dalla visione di 75 soci, tra professionisti e imprenditori lucani, uniti dall’obiettivo comune di promuovere il “Made in Basilicata”. La piattaforma digitale alla base del progetto mira a dare visibilità e opportunità di mercato a tutti gli attori dell’economia locale, dagli artigiani ai produttori, garantendo qualità e coerenza nell’offerta.



«Crediamo nella Basilicata e nella sua capacità di essere attrattiva, moderna e connessa» dichiarano i promotori del progetto. «Con Destinazione Basilicata e con strumenti come la DestCard, vogliamo offrire agli operatori locali un’infrastruttura digitale concreta per crescere, collaborare e raccontare al meglio la propria identità, e ai visitatori un modo più autentico e diretto per innamorarsi della nostra terra».

Tra le imprese aderenti all’iniziativa: il villaggio turistico Danaide Resort a Scanzano Jonico, il villaggio turistico Alessidamo Club di Metaponto, il villaggio turistico Akiris Resort di Nova Siri, il villaggio turistico Castroboleto di Nova Siri, il Sira Resort di Nova Siri, il villaggio turistico CPV Policoro Village, il villaggio turistico Toccacielo di Nova Siri, l’Hotel San Vincenzo Resort di Policoro, lo stabilimento balneare Lido La Stiva di Policoro, lo stabilimento balneare Lido Sporting Beach di Policoro e lo stabilimento balneare Lido San Basilio di Marina di Pisticci.

Contatti e informazioni:

Per attivare la carta, consultare le promozioni disponibili o per gli operatori interessati ad aderire al network, visitare il sito ufficiale:



www.destinazionebasilicata.com



Per maggiori informazioni in merito al funzionamento della Dest Card: https://www.youtube.com/shorts/kQCnfSDADU0



Cell: 3773523002

Tel: 0835980147



Email: segreteria@destinazionebasilicata.it