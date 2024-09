Abbatte un semaforo dopo essere entrato contromano nel sottopasso e scappa

Entra contromano nel sottopasso di Città di Nimes, abbatte un semaforo e scappa: la polizia locale di Verona è sulle sue tracce.

Abbatte un semaforo all’ingresso del sottopasso di Città di Nimes dopo essere entrato contromano, e scappa. E’ accaduto nella notte di lunedì scorso, quando poco dopo le tre, un’autovettura utilitaria di colore bianco, proveniente dalla tangenziale nord in direzione centro ha percorso per pochi metri contromano una delle rampe del nuovo sottopasso di via Città di Nimes.

Dopo essersi accorta della manovra errata ha innestato la retromarcia, abbattendo la palina semaforica e fuggendo verso la zona sud in area via Basso Acquar. La polizia locale di Verona è sulla tracce del veicolo grazie a una targa parziale ma invita l’automobilista a presentarsi al Comando di via del Pontiere per non aggravare la propria posizione.

Ogni anno in città sono almeno una trentina i semafori abbattuti, con fuga dei conducenti dopo il danneggiamento.