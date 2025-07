Inaugurato il Treno del mare, Verona e Chioggia sono più vicine

Inaugurato il Chioggia Line, il Treno del mare che avvicina Verona alle spiagge di Sottomarina e Rosolina, passando per il Delta del Po.

Da Verona a Chioggia, inaugurato il treno del mare. “Da oggi e per tutta l’estate, fino al 13 settembre, nei weekend e festivi, le spiagge di Rosolina e Sottomarina e i paesaggi suggestivi del Delta del Po saranno più vicini a Verona e Legnago grazie al Chioggia Line, il Treno del mare. Un’opportunità per chi desidera vivere una giornata tra natura, sole e relax, lasciando a casa l’auto e viaggiando comodamente in treno, anche con la propria bicicletta: i convogli sono, infatti, attrezzati per il trasporto di 74 bici ad ogni viaggio”.

Lo ha detto la vicepresidente del Veneto e assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, partecipando al viaggio inaugurale di questa mattina, sabato 5 luglio, del Treno del mare, il Chioggia Line.

Treno del mare, orari e fermate.

Il Chioggia Line partirà da Verona alle 7.38 il sabato e alle 7.09 la domenica, con fermate intermedie a Isola della Scala, Cerea, Legnago, Badia Polesine, Rovigo, Adria e Rosolina. Per quanto riguarda il ritorno, sarà possibile scegliere tra due opzioni per la partenza da Chioggia: alle 18.18 con arrivo nel capoluogo scaligero alle 20.55 oppure, per chi si vuole trattenere di più al mare, alle 20.35 con arrivo a Legnago, quale ultima fermata, alle 22.57.

Dalla stazione di Chioggia sarà attivo un bus navetta gratuito per raggiungere Sottomarina. Inoltre, dalla stazione di Adria partirà il servizio Delta del Po Link: autobus con carrello portabici (fino a 20 domenica e 6 il sabato) diretti a Porto Tolle (Ca’ Tiepolo) e Barricata, porte d’ingresso agli itinerari ciclabili del Parco del Delta del Po, tra cui il Giro della Sacca degli Scardovari e l’Anello della Donzella. “Un’offerta di servizi green e integrati – ha detto De Berti – messa a disposizione dalla Regione del Veneto in collaborazione con Regionale Veneto di Trenitalia, Infrastrutture Venete e Busitalia Veneto per favorire la mobilità dolce, la scoperta dei borghi, la fruizione delle spiagge in chiave green, valorizzando il turismo balneare, cicloturistico e culturale”.

“In questi mesi monitoreremo l’andamento del servizio per valutare la risposta da parte di cittadini e turisti – ha concluso la vicepresidente -. I dati raccolti ci aiuteranno a comprendere l’efficacia dell’offerta e le opportunità di miglioramento, con l’obiettivo di rafforzare in futuro un sistema di mobilità sempre più sostenibile, intermodale e in linea con le esigenze reali del territorio”.