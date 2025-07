Brenzone, inaugurato il nuovo pontile di Magugnano, che torna in funzione dopo l’incendio doloso del 2017.

A Brenzone torna in funzione il pontile di Magugnano, inaugurato alla presenza della vicepresidente della Regione del Veneto e assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti. “Torna in funzione il pontile di Magugnano, un’infrastruttura strategica per la rete del servizio pubblico di navigazione sul lago – ha detto l’assessore -. Danneggiata da un incendio doloso nel 2017 e utilizzata parzialmente fino al 2021, quando ne è stato interdetto l’accesso per garantire la pubblica incolumità, l’opera è stata restituita oggi alla comunità grazie a un contributo regionale di 260 mila euro stanziato nel 2023, che ha permesso l’avvio dei lavori di completa riqualificazione”.

“Un ringraziamento – ha proseguito De Berti – va a tutte le persone e le istituzioni che hanno collaborato alla realizzazione dell’intervento di riqualificazione e decoro, frutto di una visione condivisa tra Regione, Comune di Brenzone sul Garda e Gestione Governativa Navigazione Laghi – Direzione di Esercizio Lago di Garda. Non consegniamo solo a cittadini e turisti una struttura nuovamente operativa ma riaffermiamo il nostro impegno verso una mobilità pubblica sostenibile e la valorizzazione turistica di questo splendido territorio gardesano”.