Violenza sessuale e rapina, due uomini arrestati a Verona

Arrestati dai carabinieri di Verona due uomini per violenza sessuale e rapina.

I carabinieri di Verona hanno arrestato, in due distinte operazioni, due soggetti destinatari di ordinanze restrittive della libertà personale, emesse dalla Procura della Repubblica di Verona, poiché condannati in via definitiva, rispettivamente: uno per rapina e l’altro per violenza sessuale.

Nel primo caso, i militari di Verona, nel pomeriggio di ieri venerdì 4, hanno individuato e tratto in arresto un 37enne cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, in quanto destinatario di ordinanza di carcerazione, per una rapina commessa nel maggio del 2022 a Verona. L’uomo dovrà scontare la pena residua di 1 anno 7 mesi e 28 giorni di reclusione.

Nel secondo, i carabinieri di San Michele Extra, nella mattinata odierna, hanno individuato e arrestato un 41enne di origini marocchine, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine per la carcerazione, essendo stato condannato, in via definita, alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione per violenza sessuale, commessa a Nogarole Rocca tra il 2019 e il 2020.

Gli arrestati, concluse le formalità di rito, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Verona Montorio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria scaligera.