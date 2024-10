Tragedia sul campo: addio a Guido Brugnoli la guida dei dilettanti della Valpolicella.

Tragedia sul campo: addio a Guido Brugnoli, guida dei dilettanti della Valpolicella, che a 62 anni è venuto a mancare improvvisamente per un infarto. Tutto è successo drammaticamente davanti agli occhi del figlio Tommaso. Stava giocando una partita di calcio dilettantistico, una delle sue grandi passioni, quando è crollato a terra, lasciando tutti sgomenti.

La morte di Brugnoli, avvenuta lunedì sera 28 ottobre intorno alle 22:15 sul campo di Caselle di Sommacampagna, ha colpito profondamente non solo la sua famiglia, ma anche la comunità calcistica locale. Molti giovani sportivi lo considerano un punto di riferimento. La sua presenza e le sue indicazioni preziose hanno fatto la differenza per molti di loro. Nel suo negozio Brugnoli Sport, era sempre pronto a dare consigli e supporto agli appassionati di calcio.

Purtroppo, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi e l’uso del defibrillatore presente sul campo, per Guido non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e conoscenti. Recentemente, aveva fondato la squadra giovanile “Young Boys” per promuovere lo sport tra i più giovani nella sua amata Valpolicella, dimostrando così il suo impegno per il futuro del calcio locale.

L’ultimo saluto sarà giovedì 31 ottobre alle ore 10:30 nella chiesa santi Filippo e Giacomo di Parona.