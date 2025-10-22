Cavalo celebra le sue radici rurali con la Fiera di San Luca

Fiera di San Luca a Cavalo: folklore e giochi antichi e la novità del “Cantar per corti”.

Domenica 26 ottobre, dalle 9 alle 18, Cavalo di Fumane ospita la storica “Fiera di San Luca”, aderendo all’“Ottobre Contadino” della Valpolicella. L’edizione 2025, promossa dal gruppo “Cavalo in Festa“, segna un ritorno alle origini rurali del borgo, arricchito da diverse iniziative coinvolgenti.

Canti e sapori nelle corti storiche.

La novità più suggestiva di quest’anno è la prima edizione della rassegna di canti spontanei, chiamata “Cantar per corti”. Quattro gruppi si esibiranno con canti popolari, creando un’atmosfera itinerante unica tra le suggestive corti storiche del borgo, offrendo un’immersione autentica nel folklore locale.

Immancabile l’appuntamento con il gusto e i prodotti della terra. Nelle corti sarà possibile degustare piatti tipici della cucina locale, con un’attenzione particolare alla selvaggina. Sarà presente il tradizionale mercato contadino.

Un benvenuto speciale per i nati del 2024.

A rendere la giornata un vero evento per la comunità è l’iniziativa inedita “La festa per la vita”. Promossa in collaborazione con il Comune di Fumane, questa celebrazione darà il benvenuto ai bambini nati nel 2024 e alle loro famiglie. L’evento prevede una vetrina di attività e servizi curata dalle associazioni del territorio, che si terrà presso l’Oratorio di Cavalo.

Programma.

L’edizione 2025 è ricca di momenti interattivi adatti a tutte le età. Il programma prevede l’arrivo dei giochi antichi con l’associazione Aga, come lo s-cianco e il ritorno del kubb. Laboratori creativi proposti da “Lana al pascolo”. Passeggiate a cavallo. Una camminata tra i profumi e i colori dell’autunno. La commedia teatrale intitolata “Manicomio”. La manifestazione non mancherà di offrire anche spunti di riflessione. In programma anche una conferenza sul ruolo delle piccole aziende agricole di montagna. Un convegno sul valore degli alberi.