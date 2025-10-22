Notti Magiche: ritorna l’evento “Moonlight Lessinia”

Trekking al tramonto su cime mozzafiato: tutto pronto per l’evento “Moonlight Lessinia”.

Dopo i successi delle edizioni precedenti, torna a illuminare i sentieri dell’altopiano veronese la rassegna “Moonlight Lessinia”. Per 11 serate, in concomitanza con le notti di luna piena, l’iniziativa unirà escursioni al tramonto e degustazioni enogastronomiche tra i panorami mozzafiato del Parco Naturale della Lessinia.

La rassegna, promossa da AltaLessinia.com con il supporto del Consorzio per la Tutela del Formaggio Monte Veronese DOP e dell’Associazione VinNatur, si svolgerà dal 5 novembre 2025 al 31 maggio 2026. L’obiettivo è esplorare la bellezza della Lessinia stagione dopo stagione, dall’autunno alla rinascita primaverile dei pascoli in quota.

Trekking al tramonto.

Gli appuntamenti, a cadenza mensile, prevedono un’escursione guidata di trekking leggero della durata di circa due ore. Le passeggiate si svolgeranno sui sentieri più belli della Lessinia, accompagnati da guide ambientali esperte dell’associazione Aigae (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche).

I percorsi toccheranno le cime più alte dell’Altopiano della Lessinia, tra i 1000 e 1500 metri sul livello del mare, arrivando fino al confine tra Veneto e Trentino. I gruppi potranno scoprire scorci unici, dalle rocce della Valle delle Sfingi ai dolci pascoli stagionali e le trincee della Grande Guerra.

Sapore di Malga e vini naturali.

A fine camminata, gli escursionisti saranno accolti nei rifugi e nelle malghe del territorio per una degustazione dei sapori autentici della montagna veronese.

La parte enogastronomica prevede: una degustazione del celebre Monte Veronese DOP in varie stagionature, inclusa un’edizione limitata prodotta solo con latte d’alpeggio.

La presenza di un produttore di VinNatur a ogni appuntamento, che offrirà in degustazione i suoi vini naturali. Il produttore racconterà inoltre il legame tra calendario astronomico, cicli lunari e attività in vigna. Riccardo Zanini, responsabile eventi di AltaLessinia, sottolinea che si tratta di “vere e proprie esperienze da non perdere per scoprire e assaporare il territorio della Lessinia”.

Lessinia, destinazione “Slow”.

L’iniziativa gode del patrocinio del Parco Naturale Regionale della Lessinia. Il presidente del Parco, Massimo Sauro, ha espresso soddisfazione, definendo l’evento “un modo suggestivo per conoscere le meraviglie della Lessinia e un modo concreto per promuovere un turismo consapevole e sostenibile”.

Il progetto AltaLessinia, guidato da Lessinia Sviluppo, punta a far diventare la Lessinia una delle destinazioni di turismo lento più richieste sul mercato europeo. Le date in programma, fino a maggio 2026, toccheranno località e rifugi come Malga Rambalda , Rifugio Malga Malera , Malga Campolevà e Rifugio Lausen.

Come iscriversi.

Per iscriversi alle escursioni, è disponibile questo sito web o è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 3200736306.