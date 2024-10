In alto i calici: ecco le cantine che domenica a Verona terranno le porte aperte.

In alto i calici: domenica 13 ottobre a Verona le cantine aprono le porte grazie al comune di Verona che ha aderito alla Strada del Vino Valpolicella. Si tratta dell’associazione tra operatori economici che ha lo scopo di promuovere e valorizzare il territorio legato alla produzione del vino Valpolicella.

Un risultato molto atteso che oltre a tutelare i prodotti del vino va nella direzione di sviluppare il turismo enogastronomico e in particolare la conoscenza dei territori interessati. Nel territorio comunale sono due le circoscrizioni caratterizzate da vallate e che si prestano alla coltivazione delle viti, la 2a e l’8a.

E a loro appartengono le cinque nuove cantine che quest’anno partecipano per la prima volta all’iniziativa Val Polis Cellae 2024, in programma domenica 13 ottobre. Sei i percorsi proposti per turisti e appassionati che vorranno scoprire le caratteristiche dell’Amarone nelle diverse vallate della Valpolicella e metterle a confronto.

