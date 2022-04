San Giorgio di Valpolicella, tra i “borghi più belli d’Italia”, ospita un weekend dedicato ai migliori vini italiani.

Sarà San Giorgio di Valpolicella, tra le colline vinicole del Veneto, a ospitare la prima tappa di Borgo DiVino in tour. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 maggio il borgo, frazione di Sant’Ambrogio di Valpolicella certificata tra “I borghi più belli d’Italia”, celebra la stagione del buon bere, con il primo di dieci appuntamenti di un tour itinerante in giro tra le località italiane più rappresentative della produzione vinicola nazionale.

Borgo diVino in Tour è una rassegna enologica organizzata da Valica, la prima tourist marketing company in Italia, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e promossa dall’associazione “l borghi più belli d’Italia”. E’ un evento in cui il pubblico ha la possibilità di conoscere vini di qualità e degustarli all’interno di contesti di particolare suggestione, valorizzati e fruibili in tutta la loro offerta turistica. Dieci tappe, in altrettanti borghi e regioni d’Italia, dove turismo ed enogastronomia si sposano regalando esperienze memorabili di viaggio e di gusto.

Dove, come e quando.

San Giorgio “ingannapoltron” si tingerà dei colori, dei profumi e delle sfumature del vino e della primavera in tre giorni dedicati al buon bere. Oltre 100 etichette provenienti da più di 30 cantine presenti sul territorio della Valpolicella e del Veneto ed altre provenienti dal territorio nazionale come Marche, Abruzzo, Lazio e Sicilia. Si potranno degustare vini locali come l’Amarone, il Recioto, il Valpolicella, il Ripasso.

Un evento aperto a tutti: l’appuntamento serale di venerdì 6, dalle 18 alle 23, sarà seguito da due giornate complete nel weekend: sabato 7 dalle 12 alle 23 e domenica 8 dalle 12 alle 22, per vivere al meglio tutte le proposte di Borgo DiVino. Da non perdere, in particolare, l’esempio di stile romanico per eccellenza, la Pieve di San Giorgio o la Piazza Panoramica dove potrete vedere sia il lago di Garda che la penisola di Sirmione. Potrete visitare il museo Antiquarium, la via Crucis dei Lapicidi, le famose Marogne, i terrazzamenti tipici della Valpolicella con i muretti a secco, e le numerose cave di marmo e di pietra che circondano il Borgo. All’interno di San Giorgio verrà tracciato un percorso di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi.

Come funziona.

Per degustare i vini occorre acquistare un voucher del costo di €15 (sia online che in loco), che dà diritto a ben otto degustazioni diverse. Un kit composto da calice da degustazione e sacchetta sarà l’accompagnatore del visitatore per tutta la durata dell’evento. L’organizzazione proporrà inoltre una rassegna di piatti tradizionali della Valpolicella assieme a proposte gastronomiche originarie dei borghi toccati dal tour.

“Siamo convinti che questo evento, che promuove l’eccellenza dei borghi e dei vini italiani creando un collegamento itinerante tra regioni, possa dare risalto al nostro borgo e impulso ad un turismo lento qualificato“, commenta il vicesindaco Evita Zanotti. “Un turismo fatto di silenzio, bellezza, armonia e di scoperta dei luoghi che hanno generato vini famosi in tutto il mondo. Accoglieremo i visitatori con la sapienza della nostra ospitalità e siamo sicuri che potranno trascorrere delle giornate interessanti visitando il paese di pietra, la maestosa Pieve Longobardo-Romanica, le casette preistoriche e i dintorni immersi nella natura. La degustazione del nostro vino e dei nostri prodotti sarà il corollario qualificante all’atmosfera del borgo”.

Per informazioni e acquisto voucher è possibile consultare il sito ufficiale https://www.borgodivino.it/san-giorgio-di-valpolicella/.