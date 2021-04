Valeggio, gli studenti delle medie re-inventano il paesaggio.

Ripensare Valeggio, o almeno alcuni degli angoli più conosciuti del paese, con gli occhi e le idee dei ragazzi. Questa mattina, mercoledì, i giovani studenti delle classi seconde della Scuola secondaria di Valeggio hanno presentato all’amministrazione comunale i loro progetti su alcune aree del paese.

L’iniziativa si intitola “In20Amo il Paesaggio”, e intende promuovere la cura dello stesso e la progettazione partecipata del paesaggio futuro. Erano presenti, insieme alla dirigente scolastica Irene Frigo e alla professoressa Luisa Fazzini che ha seguito il progetto, il vicesindaco Marco Dal Forno e l’assessore Bruna Bigagnoli, insieme ai tecnici del Comune Giovanni Manauzzi e Annalisa Scaramuzzi.

Sono stati presentati dai ragazzi tredici progetti riguardanti alcune aree scelte da loro, da un parco giochi in via Dalla Chiesa al parco Ichenhausen, dalla pensilina di piazza della Repubblica alla passeggiata fino alla “punta” di Borghetto. Molti sono gli spunti e i suggerimenti emersi e che, come confermato dagli amministratori, sicuramente saranno tenuti in considerazione.

“In20Amo il Paesaggio” è un progetto promosso dall’Osservatorio regionale per il paesaggio del Veneto e realizzato dal Dipartimento di scienze storiche, geografiche e dell’antichità dell’Università degli studi di Padova.

