Valeggio: via libera all’evento che diffonde l’Eco del Mincio.

Valeggio sul Mincio: il 29 settembre l’evento “L’Eco del Mincio: Tuteliamo il nostro territorio” è al parco Ichenhausen. Il programma sarà ricco di attività in azione dalle 9 alle 19. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Difesa Territorio e patrocinata dal Comune di Valeggio sul Mincio, con lo scopo di promuovere la tutela ambientale e valorizzare le risorse del territorio.

Programma.

La giornata inizia alle 9 con una passeggiata non competitiva, “Su e so par Vales”, organizzata dall’associazione culturale il Guado. Proseguirà con una serie di attività per tutte le età. Alle 10:20 apriranno il mercatino handmade e il mercatino biologico, accompagnati da mostre d’arte e fotografiche, laboratori creativi e intrattenimento musicale.

Tra le attività principali della giornata, ci saranno dimostrazioni di primo soccorso, lezioni di yoga per bambini e famiglie, e un laboratorio culinario dedicato all’arte del tortellino. Anche i più piccoli potranno divertirsi con un laboratorio musicale e la lettura di “Storie fuori special” alle 16:30.

Nel pomeriggio, le autrici valeggiane presenteranno le loro pubblicazioni letterarie e sarà possibile partecipare a una conferenza sulle acque sotterranee del Mincio. Per chi ama la creatività, sarà attivo un laboratorio di recupero materiali e un percorso sensoriale olfattivo con massaggi sostenibili.

L’evento si concluderà con un omaggio musicale e storico a Jacopo Foroni alle 16:15 e un bagno di suoni rilassante alle 18:15. L’ingresso è libero e per maggiori informazioni o prenotazioni è possibile contattare il numero 348 7536373 o inviare una mail a infoalquartaluna@yahoo.com.