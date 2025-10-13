Sabato 18 ottobre al teatro Smeraldo di Valeggio sul Mincio un concerto dedicato alle colonne sonore più amate di sempre.

Sabato 18 ottobre, nell’ambito del Festival Internazionale di Musica del Veneto, il teatro Smeraldo di Valeggio sul Mincio ospiterà un evento capace di far rivivere la magia del grande cinema attraverso la musica. I Solisti dell’Orchestra d’Archi del Veneto saliranno sul palco per un concerto unico, dedicato alle colonne sonore più amate di sempre, tratte dai film che hanno segnato la storia della settima arte.

Le melodie di maestri come Ennio Morricone, Nino Rota, John Williams, Astor Piazzolla e Nicola Piovani prenderanno nuova vita grazie ad arrangiamenti originali e alla proiezione delle scene più iconiche del grande schermo. Sette musicisti, un solo obiettivo: emozionare e trasportare il pubblico in un viaggio musicale intenso, capace di far riaffiorare suggestioni e immagini che appartengono all’immaginario di tutti.

Il programma.

Il programma prevede brani indimenticabili come C’era una volta il West e Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone, Il Padrino di Nino Rota, Schindler’s List e Harry Potter di John Williams, Il Postino di Luis Bacalov, Por una cabeza di Carlos Gardel e La vita è bella di Nicola Piovani, in un susseguirsi di atmosfere e sentimenti che solo il grande cinema sa evocare.

Il concerto avrà inizio alle ore 21.00 (apertura biglietteria ore 20.30). Biglietto intero €10,00 – ridotto Under 14 €5,00. Prevendita presso l’Ufficio IAT Pro Loco Valeggio sul Mincio, in Piazza Carlo Alberto. L’evento è organizzato dal Comune di Valeggio sul Mincio in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Valeggio sul Mincio.