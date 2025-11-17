Valeggio inaugura il Natale: sentiero luminoso e accensione dell’albero a Borghetto.

Il Natale arriva a Valeggio sul Mincio: domenica 23 novembre passeggiata nel sentiero luminoso e accensione dell’albero a Borghetto. In quel giorno l’atmosfera si accenderà di magia per dare il benvenuto alle festività, in un’iniziativa curata dalla Pro Loco Valeggio sul Mincio, con la collaborazione del Comune e il contributo della Camera di Commercio di Verona.

L’appuntamento è per le ore 17:30 ai giardini di Borghetto. Da qui prenderà il via la suggestiva passeggiata lungo il Sentiero Luminoso, un percorso che guiderà i partecipanti fino al cuore dell’evento.

Il clou in riva al fiume.

Il Sentiero Luminoso culminerà nell’accensione della Metasequoia di Borghetto, l’albero che si erge in riva al fiume Mincio. Sotto la sua luce dorata, l’atmosfera sarà riscaldata dalle note dei canti natalizi eseguiti dal Gruppo Cantar la Stella. Non mancherà la parte conviviale: tutti i partecipanti potranno scaldarsi insieme con bevande calde e pandoro, per festeggiare la tradizione e la magia del periodo.