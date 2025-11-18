Bussolengo, schianto nella notte: auto centra un albero, 4 ragazzi feriti.

Stanotte, martedì 18 novembre, sulla strada San Vittore a Bussolengo, alle 4:40 un’auto con a bordo quattro ragazzi tra i 20 e i 25 anni è uscita di strada, schiantandosi violentemente contro un albero.

L’impatto è stato tale da far scattare un’immediata mobilitazione dei soccorsi, con sei mezzi in azione: sul posto sono arrivate le ambulanze, quella Infermierizzata e quella dei soccorritori, e l’auto medica, affiancate da vigili del fuoco e carabinieri.

La situazione dei feriti ha richiesto l’attivazione dei codici di massima emergenza: due persone sono state classificate con codice rosso e altre due con codice giallo. Tutti e quattro i feriti sono stati immediatamente trasferiti negli ospedali di Borgo Trento e Negrar. Secondo le ultime informazioni non sarebbero in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine stanno ora indagando per chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.

++ notizia in aggiornamento ++