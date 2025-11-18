Studenti di Verona contro l’Hpv: tanti maschi al vaccino gratuito

“Non riguarda solo le donne”: a Verona sensibilizzazione e vaccini gratuiti per gli studenti contro l’Hpv.

Si è conclusa ieri, lunedì 17 novembre, la giornata speciale dedicata al vaccino contro il Papilloma virus Hpv, per gli studenti universitari. L’iniziativa è il primo grande evento congiunto organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (Aoui) di Verona e dall’Ulss 9 Scaligera, in sinergia con l’Università di Verona.

Maschi in prima linea per la prevenzione.

L’iniziativa, che è stata fatta all’ospedale di Borgo Trento, ha visto una notevole partecipazione, in particolare da parte dei ragazzi. La loro sensibilizzazione è un obiettivo chiave per Aoui e Ulss 9, in quanto la prevenzione dell’HPV è ancora un concetto “più diffuso fra le femmine”.

Stefano Uccella, direttore Uoc Ginecologia e Ostetricia Aoui, ha ribadito l’importanza della vaccinazione non solo per le donne (cancro del collo dell’utero) ma anche per gli uomini, a causa del rischio di tumori orofaringei, dell’ano e del pene. Uccella ha citato i risultati eccellenti di paesi come la Scozia e quelli scandinavi, che hanno adottato la vaccinazione in modo esteso.

Francesco Marchiori, responsabile UOS Prevenzione Ulss 9 Scaligera, ha definito la forte partecipazione dei maschi come un “fatto significativo che favorisce molto la copertura vaccinale”.

Vaccini.

La giornata, realizzata dai medici di Ginecologia e Ostetricia di Borgo Trento, ha offerto la vaccinazione gratuita contro l’HPV agli studenti universitari residenti in Veneto: Ragazze fino ai 26 anni. Ragazzi fino ai 25 anni, nati dal 2001. Per gli studenti non residenti in Veneto, la vaccinazione era sottoposta a ticket. Oltre alla somministrazione, gli specialisti Aoui e Ulss 9 hanno fornito informazioni cliniche sui rischi connessi all’infezione.

La Campagna prosegue con la “Testing Week”.

Questa iniziativa è la prima nell’ambito del “Mese della prevenzione per le malattie sessualmente trasmissibili” promosso dalle due aziende sanitarie. La campagna proseguirà con la “Testing Week”, in programma dal 28 novembre al 3 dicembre.

Saranno offerti test gratuiti per Hiv e altre infezioni sessualmente trasmesse (come sifilide, clamidia e gonorrea, di cui sono già state identificate 50 infezioni batteriche). I test si svolgeranno all’Uoc Malattie Infettive dell’ospedale di Borgo Roma e all’ospedale di Legnago. Verrà inoltre offerto uno screening gratuito per l’HCV (Epatite C) per chi è nato tra il 1969 e il 1989.