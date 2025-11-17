Cologna Veneta si illumina per la 41esima festa del Mandorlato: il programma.

Il Comune di Cologna Veneta è pronto la 41esima festa del Mandorlato per tre intense giornate, dal 6 all’8 dicembre. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Cologna Veneta con il patrocinio della Provincia di Verona e della Regione, ha in programma un mix di mercatini, spettacoli, mostre e, ovviamente, abbondanti degustazioni del celebre dolce.

La Festa del Mandorlato non è solo gastronomia, ma un palcoscenico per la cultura e l’intrattenimento, trasformando il centro storico in un villaggio prenatalizio.

Il programma.

Sabato 6 dicembre.

La manifestazione prende il via alle ore 9 con l’apertura ufficiale, che include la tradizionale fiera dei sapori, il mercato degli hobby e il mercatino natalizio. Il pomeriggio sarà dedicato alla cultura e allo spettacolo.

11.00: In Piazza del Mandorlato, il saggio spettacolo di danza “Magico Natale”.

16.00: Nel Duomo, il coro “Lillian la Regina dei Regali” regalerà un emozionante show di magia.

Mostra d’Arte: per tutto il weekend, in Sala Consiliare, sarà visitabile l’esposizione di incisioni e figurazioni ispirate all’inferno dantesco.

Domenica 7 dicembre.

La domenica si apre con la continuazione di mercati e fiera, ma il focus è sul riconoscimento delle eccellenze locali.

10.30: Nella sala consiliare, la premiazione con la consegna della medaglia d’oro “Cologna Veneta Città del Mandorlato” a figure che si sono distinte.

16.00: Spazio al divertimento con “Il Castello Magico di Alistair Matanali“.

17.30: In sala consiliare, la rievocazione storica con “Gocce di Storia: La Rotta del Guà, 20 Marzo 1901”.

Lunedì 8 Dicembre.

L’ultimo giorno vedrà la fiera dei sapori e i mercatini ancora aperti, con un’attenzione speciale all’intrattenimento per famiglie.

Mattina: Spazio ai “Giochi di Legno” del Gruppo Antiche Mura di Montagnana in Piazza Duomo.

Pomeriggio: Il clou degli spettacoli in Piazza del Mandorlato con Babbo Natale: “Racconti di Vita…” con l’incursione di Sibbion. “Note e Incantesimi” a cura di artisti di strada. “Note Magiche di Babbo Natale” e l’esibizione circense di Tiracche Matte.

Per tutta la durata della festa, sarà attiva un’area gastronomica con piatti tipici veneti.

Non solo mandorlato.

La Festa si estende anche oltre le piazze centrali.

Mostra “Riemersione di Forbe”: Esposizione sul fiume Fratta-Gorzone e sui reperti archeologici, visitabile nella sala espositiva e aperta fino all’8 dicembre.

Teatro: sabato 6 dicembre alle 20.30, il Teatro Comunale ospiterà la compagnia di Cologna Veneta con lo spettacolo “Felicità al Mandorlato, Lieto Fine Assicurato” (ingresso libero).

L’epilogo con Santa Lucia.

La 41esima edizione si chiuderà ufficialmente il 14 dicembre con la Festa di Santa Lucia, che porterà in centro animazione, mercato ambulante, hobbisti e l’estrazione della Lotteria della Solidarietà.

Durante tutte le giornate (6, 7 e 8 dicembre), dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30, sarà offerta la “Degustazione Gratuita Mandorlato Caldo” da parte degli espositori.