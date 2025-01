Work in progress: lavori di manutenzione al parco giardino Sigurtà di Valeggio.

Work in progress al Parco Giardino Sigurtà: nei 60 ettari del giardino proseguono i lavori di manutenzione e di assestamento. Si tratta della potatura di alberi e arbusti (30 mila esemplari di bosso e centinaia di alberi secolari). della raccolta delle foglie per la pulizia delle strade, della salvaguardia dei prati e la creazione dei compost (fertilizzante organico). della manutenzione dei viali e delle strade in porfido e degli impianti di irrigazione (100 km di tubature) e delle strutture.

Tutto questo in vista della riapertura stagionale di sabato 8 marzo 2025 con il tradizionale ingresso omaggio per tutte le donne. Nelle prossime settimane sarà pubblicato il calendario eventi per il pubblico, primo tra tutti il Festival di Tulipanomania con oltre un milione di tulipani accompagnati a muscari, giacinti e narcisi.

Sono già disponibili online i biglietti per l’entrata al Giardino e gli abbonamenti che riservano molti vantaggi. Eccoli