La mini guida per i borghi del Garda presentata a Valeggio

Valeggio sul Mincio, presentata la mini guida Lonely Planet per i borghi del Garda.

Palazzo Guarienti ha ospitato oggi 8 settembre, la presentazione della nuova mini guida dedicata ai borghi del Lago di Garda. Realizzata da hu openair in collaborazione con Lonely Planet e EDT. L’iniziativa rientra nel progetto “Territori da scoprire”, nato per valorizzare le eccellenze artistiche, naturalistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio.

Alla presentazione hanno preso parte anche il sindaco Alessandro Gardoni e il presidente della Pro Loco Pietro Crescimbeni, che hanno sottolineato l’importanza del progetto per la promozione di Valeggio e per il rafforzamento della collaborazione con le realtà locali.

La guida, pensata per turisti e appassionati di viaggi, propone un itinerario tra esperienze e luoghi simbolo: dalla Ciclabile del Mincio, 43 chilometri immersi nella natura, alla Riserva Naturale Valli del Mincio; dal Santuario della Madonna della Corona, arroccato tra le rocce, fino ai vini d’eccellenza di Valpolicella, Bardolino, Custoza e Lugana.

La pubblicazione è disponibile gratuitamente in formato digitale per chi prenota un soggiorno nelle strutture hu openair, mentre presso lo hu Altomincio village si potrà ritirare la versione cartacea con un piccolo contributo volontario, destinato a sostenere i progetti della Pro Loco di Valeggio per la valorizzazione del territorio.

Un’iniziativa che unisce pubblico e privato con l’obiettivo di raccontare la bellezza dei borghi gardesani e che accompagna anche la candidatura di Valeggio sul Mincio a Capitale Italiana della Cultura 2028.