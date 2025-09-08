Tamponamento tra auto e mezzo pesante lungo l’autostrada A22 del Brennero: tre i feriti, lunghe code e rallentamenti.

Un tamponamento tra un’auto e un mezzo pesante, avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 8 settembre, lungo l’autostrada A22 del Brennero, a poca distanza dal casello si Ala-Vio, ha causato tre feriti e lunghe code e rallentamenti in direzione sud.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9. Tre le persone rimaste ferite nello scontro tra auto e camion: si tratta di tre ragazzi di circa 20 anni. Tutti e tre si trovavano sull’auto e sono stati trasportati dai soccorritori intervenuti sul posto all’ospedale di Rovereto. Al vaglio della polizia stradale le cause del tamponamento.