Lotto, pioggia di euro a San Giovanni Lupatoto

San Giovanni Lupatoto baciata dalla fortuna con una bella vincita al lotto.
La fortuna del Lotto ha fatto tappa in provincia di Verona: per la precisione a San Giovanni Lupatoto. Nell’estrazione di venerdì 5 settembre un giocatore lupatotino ha centrato una vincita da 12.500 euro.
Il premio è stato registrato in un punto vendita di via Madonnina e rientra tra le vincite più significative dell’ultimo concorso.
Secondo i dati diffusi da Agipronews, il concorso del 5 settembre ha distribuito in tutta Italia premi per 14,4 milioni di euro, portando il totale dall’inizio dell’anno a quasi 894 milioni.