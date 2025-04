Un milione di tulipani al Festival Tulipanomania del Parco Giardino Sigurtà

Appuntamento con il festival Tulipanomania 2025 al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio.

Festival Tulipanomania 2025 è il fiore all’occhiello della primavera del Parco Giardino Sigurtà: dall’8 marzo (primo giorno di apertura della stagione 2025) fino indicativamente al 30 aprile i 600mila metri quadrati di uno dei parchi più ammirati al mondo saranno la scenografia di oltre un milione di tulipani con profumati giacinti e narcisi bianchi, rosa e gialli.

Centinaia di varietà selezionatissime tra precoci, medie e tardive, tinte pastello o vivaci, forme lineari o frastagliate caratterizzeranno questi eleganti fiori, simbolo dei Paesi Bassi, disposti in aiuole riprogettate anno dopo anno e in ordine libero all’ombra dei boschi di carpini e querce.

Dagli esordi del 2005 con 5.000 esemplari e alcuni colori si è giunti con Tulipanomania al milione di tulipani. Per questa fioritura, che è la più importante in Italia e la seconda a livello europeo, la scelta delle varietà più belle e la progettazione sempre innovativa dell’aiuole, ad opera di Giuseppe Inga Sigurtà (proprietario del Giardino), inizia quasi un anno prima rispetto al tempo di fioritura, mentre la piantumazione nel terreno dei bulbi avviene nei mesi autunnali: l’équipe dei giardinieri colloca ad uno ad uno i bulbi nel terreno in differenti aree dell’immenso Parco.

Tutti questi sforzi negli anni sono stati ricompensati dal conferimento di premi prestigiosi:

Fioritura più bella d’Italia – 2016

Fioritura più bella del mondo – 2019

Miglior Festival di Tulipani del mondo – 2022

World Tulip Innovation Award – 2024

Nel 2017 è stato anche creato un logo grafico dedicato, che identifica e consacra l’unicità della fioritura.

Festival Tulipanomania 2025.

La grande novità dell’edizione 2025 sarà uno show garden interno al Parco a pochi passi dall’entrata. Ovvero un’esposizione di circa 2000 metri quadrati di quasi 100 varietà di tulipani accompagnati da etichette descrittive che ne rivelano i dettagli. Tra le varietà scelte si potranno ammirare: Lingerie dai bordi sfrangiati, Marathon Champion dai toni rosati, World Peace dai colori giallo e arancio, Apricot Impression che ricorda le tonalità dell’albicocca, Canyon dalle sfumature dark, Negrita che si mostra con i petali color viola, Sun Lover affascinante nei suoi petali giallo/arancio, Super Parrot dai petali dalla gradazione bianco/verde che ricordano, come rivela il nome, le ali di un pappagallo, e Crown of Negrita dai toni scuri e dalla forma a corona.