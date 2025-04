Ecco le ortensie di Campagna Amica per una Pasqua a Km 0

Pasqua in fiore a Verona: le ortensie tornano protagoniste con Campagna Amica.

Appuntamento con le ortensie in vista della Pasqua: sabato 12 aprile, dalle 10.30 alle 11, al Mercato Coperto di Campagna Amica. Nella Galleria Filippini, Francesco Bellini, floricoltore esperto, svelerà al pubblico i segreti di una delle piante più amate per decorare giardini, balconi e interni durante le festività.

L’iniziativa, promossa dalla Consulta Florovivaismo di Coldiretti e da Campagna Amica, coinvolge numerosi mercati contadini in tutta Italia: da Roma a Milano, da Bologna a Napoli, fino a Verona, dove i cittadini potranno imparare a riconoscere e scegliere i fiori italiani di stagione, valorizzando bellezza, sostenibilità e tradizione.

“Non si tratta solo di decorazione: acquistare fiori locali e stagionali – sottolinea Coldiretti – è un gesto che sostiene l’ambiente, riduce le emissioni legate ai trasporti, incentiva la biodiversità e tutela il lavoro delle aziende florovivaistiche italiane”.

L’appuntamento veronese sarà l’occasione per conoscere più da vicino l’universo delle ortensie: come curarle, dove posizionarle e come valorizzarle all’interno delle proprie case o spazi all’aperto, in linea con i ritmi naturali e il rispetto del territorio.