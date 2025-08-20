Valeggio, pienone al parco Sigurtà per le “Stelle della lirica”

“Stelle della Lirica” incanta il Parco Sigurtà a Valeggio: pubblico in visibilio per il concerto.

Grande successo al parco Sigurtà per la 15esima edizione di “Stelle della Lirica”, il concerto organizzato da Arti e Mestieri Valeggio con il patrocinio del Comune. L’evento, ospitato nel noto Giardino, ha registrato il tutto esaurito.

Il pubblico ha potuto assistere a un programma che ha spaziato da Rossini a Bellini fino a Bizet, con interpreti e musicisti di livello internazionale. Emozione e applausi hanno accompagnato le esibizioni dei cantanti, alcuni dei quali già protagonisti sul palcoscenico della Scala di Milano.

Nel corso della serata è stato sottolineato come appuntamenti di questo genere contribuiscano non solo a valorizzare la tradizione lirica, ma anche a sostenere la candidatura di Valeggio a Capitale Italiana della Cultura 2028.