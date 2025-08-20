Ferragosto premia Verona e il Garda: occupazione fino al 96%

Ferragosto da record a Verona e sul Garda: alberghi quasi sold out e ricavi in crescita.

Verona e il Garda Veneto festeggiano un Ferragosto da record: secondo i dati dell’Osservatorio Turistico Verona Garda, raccolti da Destination Verona Garda, la settimana di metà agosto ha confermato un trend positivo per il settore ricettivo, con camere quasi esaurite e ricavi in aumento.

A Verona le strutture alberghiere hanno registrato un’occupazione media dell’80%, con picchi al 95% nelle notti del 15 e 16 agosto, spinte anche dalla stagione lirica. Sul Garda il dato medio si attesta al 91,8%, con punte del 96% a Ferragosto. Stabile il comparto camping, che ha comunque superato il 93% di riempimento nonostante un lieve calo rispetto al 2024.

Ottimi risultati anche per il settore extra-alberghiero: nel centro storico di Verona sono state occupate oltre 11mila camere, con una tariffa media giornaliera di 247 euro, e prenotazioni pianificate fino a 70 giorni prima. Sul Garda le camere occupate hanno superato quota 48mila, con prenotazioni effettuate addirittura tre mesi in anticipo e un’Adr vicina ai 279 euro.

Soddisfazione da parte delle associazioni di categoria. Il presidente di Federalberghi Verona, Maurizio Russo, ha sottolineato i numeri significativi del capoluogo, mentre per il Garda il presidente Ivan De Beni parla di “un trend consolidato che porta vicini al tutto esaurito”.

Anche il settore open air si conferma solido: nonostante un calo dei turisti tedeschi, i campeggi hanno registrato il 93,5% di occupazione. “Il comparto è in buona salute” commenta Alberto Granzotto di Faita Federcamping, ricordando i risultati da record delle ultime stagioni.