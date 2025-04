Si apre la caccia alle Uova di Pasqua al parco Sigurtà

Parco Sigurtà di Valeggio: tutto pronto per la grande caccia alle uova di Pasqua

Sabato 19 aprile, al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, la caccia alle uova di Pasqua, un evento pensato per bambini dai 3 ai 10 anni e famiglie. L’iniziativa si snoda in due turni, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, nella Fattoria del parco raggiungibile con una passeggiata di 20 minuti.

Come funziona la Caccia alle Uova.

Alla Fattoria, i bambini saranno suddivisi in gruppi di 15. Prima della caccia, potranno costruire un cestino insieme alle animatrici. Dopo, al via la caccia al tesoro pasquale, dove i bimbi avranno 3 minuti per trovare quante più uova possibile. Ogni bambino riceverà un dono in base alle uova trovate. Inoltre, per ogni gruppo, sarà nascosto un Uovo d’Oro: chi lo troverà vincerà un premio speciale.



L’evento prevede anche truccabimbi artistico, incontri con la mascotte Tà e animazione con clown e palloncini. Il tutto reso ancora più goloso grazie ai cioccolatini offerti.