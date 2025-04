Incendio nell’ex sede di Autogerma in Zai a Verona.

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 aprile, in Zai a Verona, in via Porsche. Si tratterebbe, secondo le prima informazioni, di uno degli edifici abbandonati che il comune di Verona ha deciso di monitorare con regolarità, per questioni di sicurezza, quello un tempo sede dell’Autogerma.

L’allarme è scattato poco dopo le 17, quando si è alzata una colonna di fumo nero. I vigili del fuoco, accorsi sul posto, si sono occupati di spegnere l’incendio, del quale sono al momento sconosciute le cause. La polizia locale di Verona ha nel frattempo chiuso precauzionalmente via Torricelli.

Le fiamme ed i prodotti dell’incendio hanno interessato un salone ed un soppalco, per una superficie totale di 600 mq circa. A causa del calore le strutture coinvolte nell’incendio sono rimaste danneggiate e risultano non fruibili.