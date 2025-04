Viaggio in Grecia senza lasciare Legnago: arriva “Agorà”

Un angolo di Grecia nel cuore di Legnago: quattro giorni di “Agorà” in Piazza Garibaldi.

Legnago si trasforma in una piazza greca: dal 1° al 4 maggio arriva “Agorà – La Grecia in Piazza”: sapori mediterranei, musica dal vivo e atmosfera ellenica. L’evento è organizzato da Taberna Itaca che trasformerà il centro cittadino in un angolo di Grecia.

Dopo il successo dell’edizione precedente, l’iniziativa torna con quattro giorni di festa tra cucina tipica greca, intrattenimento musicale e ristorazione all’aperto, a ingresso gratuito. Sarà un ristorante a cielo aperto, dove gustare piatti tradizionali come pita gyros, moussaka, souvlaki, dolmadakia, insalate greche, baklava e molte altre specialità, accompagnate da birra artigianale e una selezione di vini.

Non solo cibo, ma anche musica e relax.

Ogni sera è in programma un live show. Il venerdì toccherà ai Seattle Tribute Kids con il meglio del grunge anni ’90, dai Nirvana ai Pearl Jam. Il sabato spazio invece ai Fourback, tribute band dei Beatles.

Ci sarà anche area relax con tavoli e sedute, servizio take-away e filodiffusione musicale durante tutta la giornata.

Orari di apertura.

Venerdì: cena dalle 19:00. Giovedì, sabato e domenica: pranzo dalle 12:00, cena dalle 19:00.