Vintage mania a Peschiera: shopping, cibo e balli “old school”

Un tuffo nel passato a Peschiera: tutto pronto per “Vivi Vintage & Street Food”.

Dal 25 al 27 aprile a Peschiera del Garda “Vivi Vintage & Street Food”, una tre giorni dedicata al fascino del passato. La manifestazione, a ingresso gratuito, sarà in piazza Ferdinando di Savoia e piazzale Betteloni con un programma all’insegna della moda, del design e della cultura vintage.

Il fulcro dell’evento sarà la grande mostra mercato, con espositori da tutta Italia che proporranno pezzi unici e originali tra abbigliamento, accessori, vinili, oggettistica e arredamento d’epoca. Ma non mancheranno le atmosfere d’altri tempi, ricreate con rievocazioni storiche, auto e moto vintage, e persino sfilate con abiti da sposa d’epoca per le vie del paese.

Spazio anche alla bellezza e al divertimento: postazioni dedicate a trucco e parrucco, permetteranno ai visitatori di trasformarsi in perfetti gentlemen e pin-up, mentre i workshop di ballo, curati da Blue Energy Rock, faranno rivivere i balli dei decenni passati.

Per i golosi, la festa continua nell’area ristoro con street food in stile old school, dove gustare specialità accompagnate dalle birre artigianali del Beer Truck “La Birrbona”.

Orari.

Mostra mercato: tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00. Area ristoro e street food: dalle 11.00 alle 23.00.

Dove parcheggiare.

Parcheggi gratuiti agli impianti sportivi di via Campo Sportivo e i parcheggi Mandracchio e Porta Brescia.