Prende a pugni la compagna e la manda all’ospedale, fermato 37enne

San Bonifacio, 37enne finisce in carcere per maltrattamenti dopo aver preso a pugni la compagna, mandandola all’ospedale.

Un 37enne nordafricano, irregolare nel territorio dello Stato, è stato fermato dai carabinieri di San Bonifacio per maltrattamenti dopo aver aggredito la compagna, una giovane 28enne, italiana.

I fatti si sono verificati nelle prime ore della mattina di ieri, 17 aprile, a San Bonifacio, in un caseggiato in stato di abbandono dove, come ricostruito dai militari, i due, entrambi senza fissa dimora, avevano allestito il loro attuale giaciglio di fortuna.

Per motivi ancora in corso di accertamento, in qualche modo legati al consumo da parte di entrambi di cocaina, l’uomo, in stato di alterazione, ha aggredito a pugni la compagna procurandole gravi lesioni. Nonostante questo, la donna è riuscita ad allertare, tramite il numero di emergenza 112, i carabinieri che intervenuti sul posto l’hanno soccorsa e hanno sottoposto a fermo per indiziato di delitto di “maltrattamenti contro familiari o conviventi”, “lesioni personali aggravate” e “spaccio di stupefacenti”, il 37enne.

La vittima, accompagnata immediatamente in ospedale a San Bonifacio per le cure del caso, ha poi riferito di continue vessazioni di natura psicologica e anche fisica subite da quell’uomo con cui si accompagnava da almeno 5 mesi e che in più occasioni le avrebbe anche fornito lo stupefacente.

Il 37enne, come da direttive della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, è stato successivamente tradotto presso la casa circondariale di Verona Montorio in attesa della convalida del fermo, che si terrà nella giornata di domani.