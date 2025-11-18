Torri del Benaco, il Natale dei bambini è Wonderland

Natale Wonderland con gli elfi: tutto pronto per la festa dei Bambini a Torri del Benaco.

La magia del Natale si accende a Torri del Benaco: dal 1 al 24 dicembre l’evento “Wonderland – Il Natale dei Bambini”. Un appuntamento pensato per i più piccoli, che trasformerà il borgo in un villaggio incantato.

Il Calendario dell’Avvento prende vita.

Il cuore della manifestazione sarà un grande Calendario dell’Avvento dal vivo, che riserverà una nuova emozione ogni giorno. Tutti i pomeriggi, alle 16:30, si aprirà una finestra per svelare la sorpresa del giorno.

Per 24 giorni, i bambini potranno immergersi in un’atmosfera festosa con: Animazione e spettacoli. Laboratori creativi in compagnia degli elfi. Proiezioni cinematografiche.

Gli appuntamenti.

Tra gli spettacoli in cartellone quelli di Elettra Petronilli e l’esibizione di Fabio Sidoti con “L’Elfo del Nord e la Magia del Natale”. A fare compagnia ai bambini ci sarà anche un ospite d’eccezione: la simpatica e dispettosa visita del Grinch. L’evento è organizzato da GardaVision.