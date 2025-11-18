“Musica al Femminile”: a Verona il concerto contro la violenza

Merysse, da Bruxelles a Verona: il concerto “Musica al Femminile” contro la violenza sulle donne.

L’artista Merysse, nome d’arte di Maria Teresa De Pierro, a Verona porta in scena il concerto “Musica al Femminile: Insieme contro la Violenza“. La cantautrice e fondatrice di Istinti Artistici APS si esibirà sabato 29 novembre alle 21 nell’Aula Magna della Scuola Giovanni XIII (Via Monte Bianco, 14, in VII Circoscrizione). L’ingresso è libero.

Arte e confronto.

L’iniziativa non si limiterà a un semplice concerto. Merysse, artista sotto contratto con Sony Music Publishing e in perfezionamento alla Disney Italia, ha ideato un percorso che rappresenta una risposta artistica collettiva alla violenza.

Sul palco, musica dal vivo, diverse forme d’arte e momenti di confronto si intrecceranno in un “dialogo serrato con la realtà”. L’obiettivo della performance, che vedrà la partecipazione di altri musicisti e artisti visivi , è quello di coinvolgere il pubblico e “smuovere le coscienze prima ancora degli applausi”.

Il programma sarà arricchito dai contributi di associazioni del territorio attive nel sostegno alle donne , creando un continuo scambio tra l’espressione artistica e l’impegno civile.

Impegno e riconoscimenti.

Il progetto veronese conferma il percorso dell’artista che trasforma l’arte in azione. Merysse, infatti, vanta una recente esperienza al Parlamento Europeo di Bruxelles, dove ha presentato i suoi progetti con il patrocinio della Commissione UE. L’artista e la sua associazione hanno inoltre promosso la prima edizione del Premio Internazionale Istinti Artistici a Roma.