Satira d’autore: a Lazise il nuovo libro di Makkox e Aprea

Uscito il libro di Makkox e Aprea: a Lazise i 34 capitoli esilaranti e drammatici sull’Italia.

Il duo comico-satirico, Makkox (Marco Dambrosio) e Valerio Aprea, sbarca a Lazise per la presentazione del loro nuovo libro, “Il (vero) problema di questo Paese”. L’appuntamento è il 19 novembre alle ore 21 alla Dogana Veneta in piazzetta Partenio 13 a Lazise.

Attraverso una lente esilarante e caustica, il volume edito da Solferino affronta le problematiche italiane. “Qual è l’origine dei trasporti in ritardo, dell’economia stagnante o dello sfacelo della sanità pubblica?”. Secondo la tesi di uno dei racconti, la colpa ricade su un piccolo e anonimo passaggio a livello in provincia di Novara.

Dai monologhi di Propaganda Live al libro.

Uscito il 13 maggio 2025, il libro raccoglie 34 capitoli nati come monologhi televisivi, poi tradotti e arricchiti su carta con, a detta degli autori, una “maggior dose di paraculaggine“.

Il volume è uno specchio della società, in cui la comicità si alterna all’approfondimento drammatico. Tra le pagine, trovano spazio storie surreali ma universali, come quella del recupero di una chiave caduta in una grata o della molla che scatta durante un tentativo di pagamento col Pos. Il risultato invita a “sorridere dei nostri difetti” e a riflettere sulle assurdità del mondo circostante.

Makkox (vignettista de Il Foglio ) e Valerio Aprea (attore di Boris e A casa tutti bene ) sono entrambi nel cast di Propaganda Live dove è nata la loro collaborazione.