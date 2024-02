Ciclovia del Garda, ecco il nuovo tratto nel comune di Torri del Benaco

Ciclovia del Garda, la nuova tratta ciclabile nel comune di Torri del Benaco per la messa in sicurezza dell’utenza debole della gardesana.

Ciclovia del Garda, ecco il nuovo tratto a Torri del Benaco. La vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti sottolinea l’importanza della nuova tratta ciclabile nel Comune di Torri del Benaco, da Roccia delle Griselle ad Acque Fredde. Un fondamentale contributo per garantire la sicurezza degli utenti vulnerabili lungo la Gardesana. Inoltre va a completare una delle 5 reti ciclabili nazionali che attraversano la nostra regione. Questa iniziativa non solo consolida la rete ciclabile nazionale ma rappresenta anche un’opportunità significativa per lo sviluppo del turismo sostenibile.

La Ciclovia del Garda, inserita tra le 10 rotte della rete ciclabile nazionale, è parte integrante dell’impegno continuo per lo sviluppo delle infrastrutture ciclopedonali in Veneto. L’obiettivo è promuovere la mobilità sostenibile, non solo in termini turistici e ambientali ma anche per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro. La vicepresidente De Berti sottolinea l’importanza di questa iniziativa nell’attivare processi di rigenerazione territoriale e socio-economico-culturale.

L’illustrazione del progetto esecutivo avverrà questa sera, giovedì 1 febbraio, alle 20.30 a Torri del Benaco, all’Auditorium San Giovanni, dove saranno presentati anche i dettagli relativi all’intervento di sicurezza sulla S.R. 249 “Gardesana Orientale“.