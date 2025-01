Chiude l’ufficio postale di Torri del Benaco: ecco quando

Per lavori chiude temporaneamente l’ufficio postale di Torri del Benaco: ecco quando.

Poste Italiane avvisa che l’ufficio postale di Torri del Benaco in via Gardesana, da oggi venerdì 10 gennaio chiude temporaneamente. Questo per interventi di ammodernamento, per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

I lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale rientrano nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digital”, per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese oltre al superamento del digital divide.

L’ufficio di Torri del Benaco sarà completamente rinnovato, cambierà il suo tradizionale aspetto. L’intera sala che accoglie i clienti verrà rinnovata, dotata di nuovi arredi e colori e una corsia per non vedenti. Sarà inoltre realizzato uno sportello ribassato utile per richiedere in tutta comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai prodotti e ai tradizionali servizi postali, finanziari ed assicurativi di Poste Italiane.

Dove andare nel frattempo.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità dei servizi attraverso uno sportello dedicato presso nell’ufficio postale di Garda, in via Michele Abrile 1, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato mattina fino alle 12.35.

Si può anche prenotare il proprio turno all’ ufficio postale di Garda indicando l’operazione che si desidera fare, sul sito di Poste Italiane, oppure con le App di Poste.

Sono disponibili anche, tutte le mattine da lunedì a sabato, gli uffici postali di Costermano e San Zeno di Montagna. Agli uffici postali di Garda e Costermano, infine, ci sono sportelli automatici Postamat per prelevare denaro contante, fare ricariche telefoniche e Postepay e altre operazioni.