Acqua a Torri, sono tutti negativi gli esami sugli ultimi campioni

Negativi gli esami sui campioni di acqua prelevati ieri, lunedì, dalla rete idrica di Torri: ma non c’è ancora il via libero definitivo.

Si comunica che sono arrivati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna i risultati degli esami effettuati sui campionamenti eseguiti nella giornata di ieri, 1 luglio, dal personale del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 9 Scaligera: tutti i campioni sono negativi per la presenza di Norovirus.

Per dare il definitivo via libera all’utilizzo dell’acqua a fini potabili e alimentari sarà necessario attendere la seconda conferma sui campioni prelevati in data odierna e acquisire i dati chimici dal laboratorio Arpav, con particolare riferimento al rientro del livello di cloro nella norma, dopo i trattamenti effettuati del gestore idrico AGS spa.