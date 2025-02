Vassena “Da Intesa Sanpaolo 800 mln contro l’abbandono scolastico”

MILANO (ITALPRESS) – “Accessibilità e inclusione sono al centro dell’impegno di Intesa Sanpaolo verso i giovani: il conto corrente è completamente gratuito fino ai 35 anni, il mutuo prima casa è esteso fino a 40 anni, anche per i lavoratori precari, l’accesso agli studi è supportato con un prestito d’onore che non richiede alcuna garanzia se non l’impegno nello studio. In particolare, per affiancare chi investe sulla propria formazione e per contrastare l’abbandono scolastico tra gli strumenti ideati dalla Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese c’è anche per Merito, il prestito fino a 75.000 euro e fino a 30 anni, con un tasso contenuto e senza richiesta di garanzie per coprire le spese presso atenei in Italia o all’estero, ITS e Master. Si comincia a restituire l’importo una volta terminati gli studi o dopo un periodo ponte di due anni”. Lo ha detto Claudia Vassena, executive director Sales&Marketing Digital Retail Intesa Sanpaolo, nel suo intervento a Non Stop News di RTL 102.5 –

“Negli ultimi 5 anni – ha aggiunto – oltre 40.000 studenti hanno ricevuto il sostegno della banca per il proseguimento degli studi, tra cui il prestito d’onore, con 800 milioni di euro di finanziamento, un segnale concreto da Intesa Sanpaolo per favorire sia l’accesso alle opportunità educative sia l’inserimento nel mondo del lavoro”.

