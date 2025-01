Un nuovo gestionale per le mini imprese italiane

MILANO (ITALPRESS) – Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia presenta al mercato italiano “Genya” per le piccole imprese, una innovativa soluzione gestionale dedicata al vasto mercato delle imprese nazionali di piccola dimensione.

Sviluppata nell’alveo dell’ecosistema Genya, la nuova soluzione gestionale per le piccole aziende si distingue per semplicità d’uso, immediatezza di accesso e anche per la possibilità di essere condivisa con il proprio commercialista.

Il progetto del nuovo gestionale mira a fornire al mercato aziendale una soluzione in cloud, che possa snellire i processi di lavoro e consentire alle imprese italiane di lavorare in maniera più intelligente.

“Genya” per le piccole aziende si rivolge a tutte le imprese che cercano una soluzione semplice per gestire i principali processi aziendali, dalla contabilità al ciclo attivo e passivo, dalla gestione delle anagrafiche alla fatturazione elettronica, dalla gestione dei documenti operativi ai bilanci e ai dichiarativi anche multi-azienda.

La soluzione in cloud è ideale per operare in semplicità ed efficacia i flussi amministrativi e gestionali dell’impresa con scalabilità e un’eccellente sicurezza dei dati, garantita da Microsoft Azure, una delle piattaforme Cloud più sicure al mondo. Il gestionale, tra l’altro offre la possibilità di interagire con il proprio consulente sullo stesso strumento in condivisione.

I software gestionali rappresentano uno strumento fondamentale per la gestione integrata dei processi aziendali, ma la loro diffusione tra le aziende italiane mostra peculiarità e sfide specifiche. Secondo dati ISTAT, circa il 30-40% delle PMI italiane utilizza sistemi gestionali, con percentuali maggiori tra le aziende di medie dimensioni rispetto a quelle piccole. Tra le microimprese, il tasso di adozione è inferiore al 20%, complice la percezione di costi elevati e complessità.

Secondo studi recenti degli Osservatori del Politecnico di Milano circa il 25-30% delle PMI italiane utilizza soluzioni ERP “cloud-based”, una tendenza in crescita per via della maggiore flessibilità, sicurezza e scalabilità offerte dal cloud.

Come l’intero ecosistema Genya, anche “Genya” per le piccole aziende si contraddistingue per una fluida usabilità. Con funzionalità semplici e intuitive basate sui flussi di lavoro, grazie ad un’interfaccia gradevole e immediata, l’adozione e la formazione sullo strumento da parte degli operatori di aziende di qualsiasi dimensione è realizzabile molto velocemente.

