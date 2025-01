Viabilità: al via il cantiere nel sottopasso di viale delle Nazioni. Cosa cambia

Al via il cantiere nel sottopasso di viale delle Nazioni. Come cambia la viabilià.

E’ partito ieri il cantiere in viale delle Nazioni per la riqualificazione del sottopasso di Verona sud e la creazione di una corsia preferenziale per il trasporto pubblico locale. Questo dal parcheggio della Genovesa alla Stazione di Porta Nuova.

Il sottopasso è stato chiuso alle ore 10 e l’ultimo aggiornamento delle ore 15 conferma che nella zona non si sono verificati rallentamenti e disagi. Sul posto è sempre presente una pattuglia della polizia locale, in particolare in corrispondenza delle deviazioni e all’uscita della tangenziale. La situazione, come previsto dal piano predisposto da Comune, Polizia locale e Amt3, è inoltre costantemente monitorata dalle telecamere di video sorveglianza con massima attenzione nelle ore di punta, dalle 7 alle 9.30 e dalle 17 alle 19, che per la Zai sono quelle più critiche.

Due le fasi del cantiere in viale delle Nazioni, legato alla realizzazione della filovia, per il passaggio della quale verrà creata una corsia preferenziale dedicata al trasporto pubblico locale.

Fase A.

Della durata di quarantacinque giorni, da lunedì 27 gennaio, il primo step prevede l’adeguamento della rampa che scende da Piazzale Europa in direzione centro città, dopo l’uscita dall’autostrada A4. La strada passerà da due a una corsia. In questa fase, in direzione nord – centro, sarà quindi chiusa la rampa di accesso al sottopasso per chi esce dal casello autostradale di Verona Sud mentre sarà mantenuta la corsia in superficie. Per tutti coloro che invece arriveranno dalla direzione opposta (dal centro città), il sottopassaggio consentirà di arrivare al casello di Verona Sud, mentre verrà inibita la percorrenza verso la Genovesa.

Fase B.

Le operazioni a seguire, la cui durata sarà di ulteriori trentacinque giorni, vedranno il cantiere spostarsi in direzione Sud, per completare il sottopasso con la posa del cavidotto e la pavimentazione delle due corsie, la prima uguale alla precedente che continuerà a confluire nella rampa per il casello autostradale, l’altra, più larga del passato, permetterà il passaggio del Trasporto Pubblico Locale in direzione Genovesa.

Variazioni alla viabilità.

Tangenziale SUD: chiusura dell’ uscita TecnoMat, per evitare di congestionare il traffico in via Flavio Gioia. – Autostrada A4. Sarà consigliata l’uscita autostradale di VERONA NORD per raggiungere il centro di Verona, per evitare il sovraccarico dei caselli di VERONA SUD e di VERONA EST. – Autostrada A22: sarà consigliata l’uscita di VERONA NORD. – Verrà ricalibrata la gestione dei tempi semaforici in corrispondenza dell’incrocio di Viale del Lavoro con via Copernico e via Francia (Bauli) a favore delle auto provenienti dal casello autostradale di Verona Sud. – In corrispondenza dei giorni di Vinitaly 2025 (6-9 aprile) i lavori saranno interrotti.