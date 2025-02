Sanremo, questa sera ad aprire il Festival sarà Roberto Benigni

SANREMO (ITALPRESS) – Stasera ad aprire il Festival sarà Roberto Benigni. Lo ha annunciato questa mattina Carlo Conti: “Si realizza un sogno. Lo avevo sempre invitato nei miei Festival e finalmente stasera apriremo insieme la serata con la sua allegria, il suo entusiasmo e la sua energia”. Conti si è scusato perchè ha lasciato subito la conferenza stampa per andare a incontrare il suo ospite speciale: “Scusate, per me si realizza un sogno”.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency